Il Kappa FuturFestival chiude a Torino un’edizione da record e si prepara al debutto autunnale in Messico

Da linkiesta.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Kappa FuturFestival si è concluso a Torino con un’edizione che ha registrato numeri record di partecipazione. La manifestazione si è svolta dal 3 al 5 luglio e ha rafforzato la presenza della città nella scena internazionale della musica elettronica. A breve, il festival inaugurerà la sua prima edizione autunnale in Messico, segnando un’espansione geografica dell’evento.

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Torino si consolida nella scena mondiale della musica elettronica. La XIII edizione del Kappa FuturFestival, tenutasi dal 3 al 5 luglio scorso, ha riconfermato l’evento come uno degli appuntamenti più prestigiosi della scena elettronica mondiale, registrando dei numeri molto positivi: 125 mila presenze complessive e un pubblico transnazionale arrivato all’ombra della Mole da ben 152 Paesi del mondo. Per tre giorni consecutivi, l’avveniristica e post-industriale cornice del Parco Dora è tornata a trasformarsi nel cuore pulsante del clubbing, con trentasei ore di musica spalmate su sei diversi palchi. Un successo di pubblico che si traduce in... 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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