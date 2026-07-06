Il Kappa FuturFestival di Torino ha stabilito un nuovo record di partecipazione e ora si prepara al debutto internazionale in Messico. Gli organizzatori hanno annunciato ufficialmente il trasferimento del festival nel Paese latinoamericano, senza indicare una data precisa. La manifestazione si terrà in una location ancora da definire e manterrà la formula musicale con artisti internazionali. La prima edizione nel nuovo paese sarà organizzata con gli stessi criteri di quella torinese.

Non sorprende, quindi, la decisione degli organizzatori di provare a trasferire il format torinese anche oltre i confini nazionali: è ufficiale che il prossimo autunno, per la precisione il 13 e 14 novembre, il FuturFestival debutterà in America Latina, al Fundidora Park di Monterrey, in Messico, per il suo primo appuntamento internazionale (biglietti già acquistabili). Un passo significativo, in linea con la caratteristica atmosfera del progetto: non marcatamente italiana, bensì un melting pot culturale che è il fiore all’occhiello del brand, forte ormai di un’esperienza ultra decennale. L’obiettivo? Celebrare le molteplici anime della musica elettronica contemporanea. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Segui gli aggiornamenti su Torino.

© Vanityfair.it - Kappa FuturFestival, a Torino è ancora record. E adesso il debutto internazionale in Messico

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Full set from Kappa FuturFestival is now available on their YouTube channel

Notizie e thread social correlati

Kappa FuturFestival, a Torino è ancora record: una calamita globale (pronta al debutto in Messico)Il Kappa FuturFestival di Torino ha stabilito un nuovo record di partecipazione e interesse internazionale.

Al Kappa FuturFestival Torino detta il tempo dell’elettronica mondialeVenerdì è iniziato al Parco Dora di Torino il tredicesimo Kappa FuturFestival, con sei palchi e oltre centotrenta artisti.

Temi più discussi: Bar senza alcool, no black out e 1000 persone al lavoro: tutte le novità del Kappa FuturFestival; Il futuro ha un ritmo | Al Kappa FuturFestival Torino detta il tempo dell’elettronica mondiale; Kappa FuturFestival a Torino, città pronta si all'invasione: 120 dj, 151 Paesi e una novità tutta da gustare; MANIFESTAZIONE.

Kappa FuturFestival, pacchetti vip fino a 4.700 euro: ma la passione è più forte lastampa.it/torino/2026/07… @LaStampa x.com

Kappa futurfestival groupchats? reddit

Kappa FuturFestival, a Torino è ancora record: una calamita globale (pronta al debutto in Messico)La tre giorni di musica elettronica al Parco Dora si conferma tra gli appuntamenti più prestigiosi a livello mondiale: 125mila presenti da 152 paesi, con 130 artisti per 36 ore di show. Un Festival ch ... vanityfair.it

Kappa FuturFestival, al parco Dora tre giorni di musica con oltre 130 artistiHa preso il via al parco Dora la tredicesima edizione di Kappa FuturFestival, uno degli appuntameni musicali più attesi dell’estate torinese ... zipnews.it