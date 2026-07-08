Il Gruppo RTL 102.5 trasmette in diretta anche durante l’estate, coprendo aree dalla Calabria alla Sicilia e alla Sardegna. La programmazione continua senza interruzioni stagionali, mantenendo gli ascoltatori aggiornati e intrattenuti in tutta Italia. La radio resta attiva con trasmissioni in diretta, senza pause estive, come avviene da molti anni. La copertura si estende su diverse regioni, garantendo ascolti costanti durante tutta la stagione.

L'estate sempre in diretta del Gruppo RTL 102.5, dalla Calabria alla Sicilia, passando per la Sardegna. Anche quest'anno, come avviene da moltissime stagioni, il Gruppo RTL 102.5 – ascoltato da oltre 9,5 milioni di italiani ogni giorno – trasferisce i programmi nelle località di mare. A partire dal 27 luglio, il Gruppo RTL 102.5 sarà in diretta dal TH Resorts di Praia a Mare, in Calabria, e dal TH Resorts di San Teodoro, in Sardegna, con RTL 102.5, Radio Zeta e Radiofreccia, che trasmetterà anche da Lipari. La programmazione accompagnerà gli ascoltatori durante l'estate con musica, intrattenimento e racconti dai luoghi di vacanza, sempre rigorosamente in diretta. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Il Gruppo RTL 102.5 in diretta anche d'estate

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