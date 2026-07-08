Un ex arbitro ha commentato che il gol dell’Egitto contro l’Argentina avrebbe dovuto essere convalidato, criticando l’uso troppo dettagliato del VAR. Secondo lui, il video check si concentra su falli inesistenti, rallentando le decisioni e alterando il flusso del gioco. La discussione riguarda la precisione eccessiva del sistema, che porta a interventi più invasivi rispetto a quanto necessario. La polemica si concentra sulla percezione di un’applicazione troppo minuziosa del VAR in quella partita.

Sul caso Egitto – Argentina e sul Var arriva una voce che smonta due tesi opposte in un colpo solo. Su The Athletic, l’ex arbitro Graham Scott sostiene una posizione tanto netta quanto scomoda: il gol annullato agli egiziani era regolare e non doveva essere cancellato, ma chi grida al complotto per portare Messi ad alzare la Coppa il 19 luglio dice una sciocchezza. Due bastonate: agli arbitri e ai complottisti. L’episodio: perché il gol era valido. Ricostruiamo. Al 58?, nella gara poi vinta in rimonta 3-2 dall’Argentina, Lisandro Martínez perde palla sotto la pressione di Marwan Attia e Mohamed Hany; diciassette secondi dopo Mostafa Ziko insacca. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - “Il gol dell’Egitto andava convalidato, il Var è diventato troppo minuzioso, vede falli che non esistono”

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