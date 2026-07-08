Il giudice di gara Matteo Martorini è stato presente durante il Tour de France. La regione della Lunigiana si distingue per le sue tradizioni ciclistiche, non solo per i corridori ma anche per gli arbitri che partecipano alle principali competizioni internazionali. Martorini rappresenta uno di questi professionisti che operano a livello globale, contribuendo all'organizzazione e alla regolarità delle tappe più prestigiose del ciclismo mondiale.

La Lunigiana si conferma terra di grandi tradizioni ciclistiche, non solo per i corridori ma anche per l’eccellenza della sua classe arbitrale dietro le quinte delle competizioni più importanti del pianeta. Quest’anno i riflettori della Grande Boucle, la corsa a tappe più famosa e prestigiosa del mondo, si accendono su Matteo Martorini. L’aullese è stato infatti designato giudice di gara in moto al ‘ Tour de France ’. Questa prestigiosa chiamata segue la scia del successo ottenuto nel 2025 dal pontremolese Gianluca Crocetti, che aveva ricoperto lo storico ruolo di presidente di giuria al Tour, consolidando l’altissimo livello e l’autorevolezza raggiunti dai direttori di gara lunigianesi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il giudice di gara. Matteo Martorini al Tour de France

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