Il giallo della ricina vicino alla svolta? Convocato ancora il parroco di Pietracatella Progressi importanti nelle indagini

Da quotidiano.net 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le indagini sul doppio omicidio a Pietracatella hanno fatto progressi significativi, secondo fonti ufficiali. È stato nuovamente convocato il parroco del paese, mentre gli investigatori affermano che sono stati compiuti passi importanti, anche se ci vorrà ancora tempo prima di arrivare a una soluzione completa. Sul caso si indaga anche sulla presenza di ricina nei pressi del luogo dell'omicidio.

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Campobasso, 8 luglio 2026 – Le indagini sul doppio omicidio di Pietracatella potrebbero essere vicine a una svolta. Di “significativi passi avanti e progressi importanti” parlano fonti qualificate a conoscenza del fascicolo, anche se “servirà ancora tempo” per chiudere il cerchio, dicono. Ufficialmente non ci sono ancora indagati per la morte di Antonella Di Ielsi e di sua figlia Sara Di Vita, avvelenate e uccise con la ricina nei giorni di Natale, come hanno confermato gli accertamenti autoptici. Ma il numero dei sospettati si ridurrebbero a tre, due donne e un uomo, familiari o conoscenti stretti delle vittime.  Il ruolo del prete. Ci sono... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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