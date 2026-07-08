La Fiorentina sta considerando l’opzione di sostituire David De Gea tra i pali durante la prossima estate. La società ha messo nel mirino il portiere Elia Caprile, attualmente in forza a un club di Serie B. Non sono state comunicate ufficialmente le trattative, ma l’interesse si concentra sulla possibilità di portare Caprile a vestire la maglia viola. La decisione sulla permanenza di De Gea non è ancora stata presa.

Elia Caprile è finito nel mirino della Fiorentina che sta valutando il futuro di David De Gea, estremo difensore che potrebbe salutare i viola durante l’estate. Caprile, tentativo agenti con la Juve (AnsaFoto) – Calciomercato.it Classe 1990, per David De Gea questa potrebbe essere l’estate dei saluti alla Fiorentina con il portiere spagnolo che ha diverse offerte dall’estero. La Fiorentina sta cercando di capire se trattenerlo ancora un anno o cederlo per puntare su un estremo difensore più giovane. Uno dei nomi che piace alla formazione viola è quello di Elia Caprile, portiere del Cagliari e nel giro della nazionale italiana che piace a diverse squadre in tutta Italia. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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© Calciomercato.it - Il futuro di De Gea è in dubbio, la Fiorentina pensa a Caprile per la porta

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