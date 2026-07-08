Il furto di Urbino diventa un film La voce è di Natasha Stefanenko

Da ilrestodelcarlino.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel 1975, a Urbino, si sono verificati furti notturni nel Palazzo Ducale, con ladri che si sono introdotti tra la nebbia e le impalcature fuori dalle mura. La scena è stata descritta come simile a un film, con i malviventi che si sono intrufolati nel cuore della notte. La notizia viene ripresa da Natasha Stefanenko, che ha raccontato quegli eventi. Nessuna informazione disponibile su arresti o dettagli sulle modalità dei furti.

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Nebbia sul Palazzo Ducale, impalcature fuori dalle mura, ladri che si intrufolano nel cuore della notte. Sembra la scena di un giallo, invece è successo davvero, a Urbino, nel 1975. Oggi quel colpo clamoroso alla Galleria Nazionale delle Marche diventa il docufilm ‘ Il furto di Urbino ’, con la regia di Alice Ierinò, e le riprese sono già partite. Vennero sottratte tre opere: ‘La Flagellazione di Cristo’ e ‘La Madonna di Senigallia’ di Piero della Francesca, insieme a ‘La Muta’ di Raffaello. A dare voce al racconto è Natasha Stefanenko, l’attrice e conduttrice televisiva russa naturalizzata italiana e ormai anche marchigiana. "L’idea nasce da un libro molto interessante del capitano Nevio Monaco", racconta il produttore e coautore Alberto Gangi Chiodo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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