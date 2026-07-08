il frosinone rinnova il prestito di calvani si lavora per confermare anche fini in serie a ultimissime sulle mosse dei ciociari

Notizia in breve

Il Frosinone ha rinnovato il prestito di Calvani e sta negoziando per confermare Fini in Serie A. La società sta lavorando per rafforzare la rosa in vista del prossimo campionato, che si preannuncia difficile. Sul fronte mercato, l’obiettivo è mantenere i giocatori chiave e completare il roster prima dell’inizio della stagione. Le trattative sono in corso e non ci sono ancora annunci ufficiali.