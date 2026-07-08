Il Frosinone rinnova il prestito di Calvani si lavora per confermare anche Fini in Serie A Ultimissime sulle mosse dei ciociari
Il Frosinone ha rinnovato il prestito di Calvani e sta negoziando per confermare Fini in Serie A. La società sta lavorando per rafforzare la rosa in vista del prossimo campionato, che si preannuncia difficile. Sul fronte mercato, l’obiettivo è mantenere i giocatori chiave e completare il roster prima dell’inizio della stagione. Le trattative sono in corso e non ci sono ancora annunci ufficiali.
Il Frosinone è attivissimo sul fronte calciomercato: rinnovato il prestito di Calvani, si cerca la conferma di Fini in Serie A. Il Frosinone è ufficialmente al lavoro per strutturare la rosa che dovrà affrontare il prossimo e impegnativo campionato di Serie A. La dirigenza ciociara si sta muovendo con grande determinazione sul mercato per garantire la giusta continuità tecnica al gruppo, concentrandosi sulla permanenza di elementi giovani ma già perfettamente integrati nei meccanismi tattici della squadra. Nelle ultime ore, il club giallazzurro ha perfezionato un’importante operazione nel reparto arretrato per blindare un profilo di assoluta prospettiva. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
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