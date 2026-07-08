Il Covid non è stato un infortunio | così la Cassazione boccia il ricorso di una donna che chiedeva 100mila euro all’assicurazione

La Cassazione ha respinto il ricorso di una donna che chiedeva 100mila euro all’assicurazione, affermando che il Covid non può essere considerato un infortunio. La sentenza, con numero 227742026, riguarda il caso di una richiesta di risarcimento avanzata da una donna in relazione alla malattia. La corte ha chiarito che il Covid non rientra nella categoria di infortunio ai fini delle coperture assicurative.

Il Covid non è stato un infortunio. Lo ha stabilito la corte di Cassazione con la sentenza 227742026 in cui si è pronunciata sul caso di una donna che aveva fatto ricorso contro una compagnia assicurativa. Al centro della causa c’era la richiesta di un indennizzo contrattuale da 100mila euro per la morte del coniuge, avvenuta dopo aver contratto l’infezione da Covid-19. L’uomo aveva stipulato una polizza infortuni privata. In primo grado il Tribunale di Torino aveva accolto la domanda. La Corte d’appello, però, aveva ribaltato la decisione e negato il pagamento. Ora la Cassazione conferma quella lettura: la polizza stipulata dal defunto copriva gli infortuni, non le malattie, e definiva l’infortunio come un evento dovuto a «causa fortuita, violenta ed esterna» capace di produrre lesioni fisiche oggettivamente constatabili. 🔗 Leggi su Open.online

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