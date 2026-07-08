Il coreografo Nwagwu al Dap Festival | Porto in scena messaggi di libertà

Il coreografo Nwagwu, 23 anni, sarà protagonista al Dap Festival con lo spettacolo “Sir” questa sera e domani alle 21,30. Ha già raggiunto numerosi traguardi nel campo della danza. Durante l’evento ha dichiarato di portare in scena messaggi di libertà attraverso le sue coreografie.

di Lorenzo Ottanelli PIETRASANTA Di traguardi ne ha già raggiunti tantissimi, Nnamdi Nwagwu, il ballerino e coreografo 23enne originario di Cecina che stasera e domani alle 21,30 sarà protagonista con “Sir. Emotional“ e “Le prefiche“ al Dap – Danza in Arte a Pietrasanta Festival, la rassegna di cui La Nazione è media partner. Un’identità mista, per il giovane afro-toscano che si è formato a Parma, che ha coreografato per lo Stuttgart Ballet, una delle più importanti realtà al mondo, e che ora vive nei Paesi Bassi. Ma non scorda la sua Toscana. Nwagwu, stasera e domani è al Dap Festival, com’è questo momento? "Una grande emozione. Sono originario di Cecina e ho lasciato casa che avevo 14 anni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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