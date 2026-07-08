il complesso dei vincenziani ai vergini

Nel cuore di via Vergini a Napoli, il Complesso dei Vincenziani è stato recentemente riaperto al pubblico. Si tratta di un edificio che racchiude elementi di fede, arte e storia, considerato un gioiello nascosto della zona. La struttura, chiusa per un certo periodo, ora è accessibile di nuovo, permettendo ai visitatori di scoprire le sue caratteristiche architettoniche e culturali. La riapertura ha attirato curiosi e appassionati di storia locale.

Un gioiello nascosto Nel cuore di via Vergini, a Napoli, si trova il Complesso dei Vincenziani, un luogo di fede, arte e storia che da qualche anno è stato riaperto al pubblico. Fondato nel 1669 sui resti del convento trecentesco dei Padri Crociferi, rappresenta un vero e proprio tesoro nascosto. Al centro del complesso, la Chiesa di San Vincenzo de’ Paoli, progettata da Luigi Vanvitelli, è un autentico capolavoro dell’architettura barocca. In particolare, la sua cupola ovale e le linee armoniose creano un senso di pace e serenità, invitando alla meditazione e alla preghiera. Inoltre, la pala d’altare, raffigurante San Vincenzo de’ Paoli in gloria, è opera di Francesco De Mura, uno dei principali esponenti del Rococò italiano. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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La Cappella delle Reliquie nel Complesso Monumentale Vincenziano ai Vergini

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