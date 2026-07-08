Il Comitato Olimpico Internazionale riapre alla Russia | cosa significa

Il Comitato Olimpico Internazionale ha deciso di riaprire la porta alla Russia, lasciando aperta la possibilità di coinvolgimento del Comitato Olimpico Russo nei prossimi eventi. Il Comitato Esecutivo continuerà a monitorare la situazione riguardante eventuali attività del comitato russo e si riserva il diritto di intervenire con ulteriori misure se necessario. Questa decisione viene presa senza indicare dettagli specifici sulle modalità o i tempi di eventuali riaperture.

Il Comitato Esecutivo del CIO continuerà a monitorare attentamente la situazione relativa a eventuali attività del ROC in quei territori e si riserva il diritto di adottare ulteriori misure, qualora lo ritenesse necessario. Per gli atleti di Russia e Bielorussia, già autorizza dallo scorso maggio, c'è il via libera per partecipare alla qualificazioni già per i Giochi di Los Angeles 2028. Il CIO conferma la condanna politica, ma apre agli atleti e toglie l’esclusione sportiva o almeno la trasforma in non permanente. Tutti gli atleti russi che rientrano nelle competizioni internazionali devono soddisfare i requisiti antidoping, in particolare quelli stabiliti dai regolamenti antidoping del CIO e delle Federazioni Internazionali, nonché le pratiche definite dall'Agenzia mondiale antidoping. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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