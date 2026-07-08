Tutta l'Europa si schiera contro Messi, ma il calcio lo riconosce come il più grande di sempre. In campo, ha stabilito record difficilmente eguagliabili, diventando un punto di riferimento per generazioni di calciatori. Le sue prestazioni sono state decisive in numerose competizioni internazionali e campionati nazionali. La sua influenza si estende oltre il gioco, influenzando stili e tecniche. Nonostante le opinioni contrastanti, il suo nome resta legato a una delle carriere più straordinarie nella storia del calcio.

Messi.a. Consentitecelo, non è blasfemia. Gli dei del pallone hanno definitivamente eletto la loro guida, quello che per i prossimi millenni (gran parte dei suoi record difficilmente verranno battuti prima.) indicherà la direzione. Era il 18 dicembre del 2022 - all'indomani della vittoria dell'Argentina all'ultimo Mondiale - quando scrivevamo "Adesso Messi è il più grande di sempre". Quella notte, dopo la magica finale con la Francia, i santi del futbol avevano finalmente trovato la pace. Perché Leo aveva avuto giustizia. Lui da Rosario, non poteva chiudere senza il trofeo più luccicante, senza un Mondiale cucito sulla maglia, senza il premio di miglior giocatore. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - Tutta l'Europa contro Messi: ma Leo è il dio del calcio, il più grande di sempre

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La posta in gioco oggi è diversa: non solo idee diverse di Europa, ma addirittura un fronte che si dimostra contro l’Europa. Dopo gli omnibus che stanno smantellando tanti pilastri delle politiche europee, ad oggi questo bilancio è molto inadeguato. @nzinga x.com

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