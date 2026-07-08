Un’Europa che vuole (e deve) essere più forte, un burden shift ormai maturo, la Groenlandia come nuova frontiera strategica dell’Artico e le tensioni con Roma e Madrid da ridimensionare. Sono questi i temi del vertice Nato di Ankara che Barry Pavel, managing director della Pavel Global Strategies llc e già vicepresidente della Rand Corporation e direttore dello Scowcroft Center dell’Atlantic Council, ha accettato di discutere con Formiche.net, invitando a “tirare il fiato” sulle frizioni tra alleati e a distinguere le dichiarazioni di vertice dagli interessi strutturali. Tra le notizie che arrivano oggi dalla Turchia, la novità più importante è probabilmente la dichiarazione sul presidente Trump che accetterà di condividere con l’Ucraina la licenza di produzione del sistema di difesa missilistica. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Il Burden Shift porterà a una Nato più sana, non più debole. La versione di Pavel

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