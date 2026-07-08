Negli ultimi due giorni, la polizia ha identificato 186 persone nel capoluogo durante controlli di routine. Durante un'operazione, un equipaggio della Squadra Volanti ha fermato quattro individui in piazza d’Armi. Nel corso delle verifiche, è stata trovata anche della ketamina. Non sono stati segnalati altri dettagli relativi a eventuali denunce o ulteriori accertamenti.

Negli ultimi due giorni, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, la Polizia ha identificato complessivamente 186 persone nel capoluogo. In particolare, nel corso dell’attività, un equipaggio della Squadra Volanti procedeva al controllo di quattro persone appiedate in piazza d’Armi. Tra queste, un venticinquenne di origini peruviane, evidenziava da subito uno stato di alterazione psicofisica, presumibilmente dovuto all’abuso di alcolici. I controlli approfonditi da parte degli agenti consentivano di accertare la sua posizione irregolare sul territorio nazionale, motivo per cui veniva deferito in stato di libertà e sanzionato in via amministrativa per il suo stato di ubriachezza manifesta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Identificate in due giorni 186 persone dalla polizia. Trovata anche ketamina

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Martina Lattuca scomparsa nel nulla, la sorella: «Dolore straziante, nessuno sa nulla»

Notizie e thread social correlati

'Alto Impatto' al Piano: controllate dalla polizia in due giorni oltre 300 persone e più di 100 veicoliNella città si sono svolti controlli intensivi nelle ultime 48 ore, con più di 300 persone identificate e oltre 100 veicoli sottoposti a verifica.

Controlli della polizia in centro, identificate 140 persone: sanzionati due locali che vendevano alcolici dopo le 22La polizia ha controllato 140 persone tra stazione e piazzale della Pace, lunedì pomeriggio e sera.

Argomenti più discussi: Identificate in due giorni 186 persone dalla polizia. Trovata anche ketamina; Operazione Predator Hostis: maxi-controlli in sei giorni a Parma, 5.272 persone identificate e due espulsioni; Controllo straordinario del territorio a San Fruttuoso: 23 persone identificate e 2 sanzioni amministrative; Botte ad alunni minorenni, arrestato insegnante di un centro islamico.