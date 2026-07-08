I saldi sono iniziati sabato 4 luglio, coincidenti con l’inizio della stagione estiva. I commercianti del centro storico di Spezia hanno espresso opinioni contrastanti sulla scelta di avviare gli sconti in questa data. Alcuni ritengono che i turisti siano fondamentali per le vendite, mentre altri criticano la coincidenza con l’estate, ritenendola non ottimale. Non ci sono state decisioni ufficiali o cambiamenti rispetto alla programmazione dei saldi.

È giusto che i saldi, iniziati sabato 4 luglio, prendano il via proprio in contemporanea con l’avvio della stagione estiva? A fornire il proprio punto di vista sono i commercianti del centro storico spezzino, fra opinioni condivise ma anche diverse. "Penso che sia malcontento generale – dice Davide Biondi titolare del negozio di scarpe Wall Street – visto che online ci sono promozioni tutto l’anno senza alcuna regolamentazione e quando arrivano i ribassi in negozio c’è meno interesse. Secondo me questa formula non ha più senso. Hanno chiuso tanti nomi storici del centro e ormai noi piccoli negozi siamo mosche bianche. È difficile far quadrare i bilanci ed è un grande rischio economico: ho un marchio e devo acquistare tutto qualche mese prima, senza alcuna idea delle richieste che ci saranno". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "I turisti sono la nostra salvezza". Ma la corsa all’affare non convince

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MONTANA: 5 Million Visit Every Year But Nobody Stays | 4K Documentary

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