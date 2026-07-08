I segreti di Little Italy | calcio Maradona e… fettuccine Alfredo

Durante una visita a Little Italy, un gruppo ha esplorato i luoghi che rappresentano il quartiere, accompagnato da Rocco, fondatore italo-americano del podcast Growing Up Italian. Sono state raccontate storie legate al calcio, in particolare a Maradona, e si sono assaggiati piatti tipici come le fettuccine Alfredo. L'incontro ha incluso aneddoti e ricordi condivisi tra amici, in un clima informale e conviviale.

Ci siamo fatti spiegare tutti i segreti di Little Italy accompagnati da Rocco, Italo-americano fondatore insieme a Sabino e ad altri amici del famoso podcast Growing Up Italian, dedicato alla Serie A. Abbiamo passeggiato sotto le luminarie dedicate a “Volare” e abbiamo mangiato le fettuccine Alfredo nel ristorante dove pranzava Maradona! Ma come sono davvero queste fettuccine Alfredo di cui tutti parlano?. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

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CRISTIANO RONALDO | CANZONE CALCIO

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