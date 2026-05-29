Si conclude una querelle lunga anni con la proprietà. Nuovo contratto di locazione per lo storico ristorante, meta romana dei presidenti americani Gli amanti delle fettuccine Alfredo possono tirare un sospiro di sollievo. Lo storico ristorante romano “Il Vero Alfredo” rimarrà a piazza Augusto Imperatore 30 dove il “padre” delle fettuccine famose in tutto il mondo, Alfredo Di Lelio, lo aprì nel lontano 1950. Dopo anni di trattative non facili, è stato raggiunto un accordo tra Edizione Property, proprietaria dei locali, e L'Originale Alfredo all'Augusteo, la società che gestisce il ristorante. Le parti fanno sapere che grazie ad “un accordo transattivo relativo alla locazione dell’immobile” sono stati “definitivamente superati i contenziosi”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Il Vero Alfredo" salvo dallo sfratto, esultano gli amanti delle fettuccine

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