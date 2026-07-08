Un libro sulla crescita del calcio norvegese sarà presentato questa sera alle 21 durante la ‘Monzuno Summer Cup’ all’arena Rondelli. Il volume, intitolato ‘Oltre il risultato’, coincide con il ritorno della Norvegia ai Mondiali dopo 28 anni. La pubblicazione svela aspetti e segreti del calcio norvegese, in un momento di grande attenzione per la nazionale scandinava. La presentazione si svolge in concomitanza con il ritorno in grande stile della Norvegia ai Mondiali.

Un tempismo perfetto: uscito in concomitanza con il ritorno in grande stile della Norvegia ai Mondiali dopo ben 28 anni di assenza. Parliamo di ‘Oltre il risultato’, il volume che racconta la crescita del calcio norvegese, che verrà presentato oggi alle 21 presso l’arena Rondelli, in occasione della ‘Monzuno Summer Cup’. A scriverlo è Mattia Bellini, trentaseienne di Grizzana Morandi, che ha capitalizzato anni di esperienza in contesti legati a competizioni UEFA e di studio in mezza Europa. "Il libro – racconta l’autore – è rivolto a dirigenti, allenatori e a coloro che si occupano di settori giovanili, però ho cercato di renderlo interessante per tutti, a partire dai genitori che accompagnano i figli nella loro avventura sportiva". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - I segreti dei norvegesi svelati da un grizzanese

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Varesotto: svelati i segreti delle palafitte e dei laghi antichiLe acque dei laghi di Monate e Comabbio celano resti di antiche strutture e abitazioni, tra cui palafitte del Sabbione.

“Ma quale bacio, le stavo facendo la respirazione bocca a bocca”: le scuse assurde e i segreti dei tradimenti estivi svelati da un detective privatoUn uomo è stato filmato mentre si scambiava effusioni con un’altra donna su un lettino in spiaggia.

Temi più discussi: I segreti dei norvegesi svelati da un grizzanese; Come nasce la Viking Row? I vichinghi non c’entrano…; Sorpresa mondiale | Remare nella stessa direzione, e la mistica vichinga della Norvegia; Mondiali 2026, la Norvegia elimina il Brasile e va ai quarti di finale.

I segreti dei norvegesi svelati da un grizzaneseUn tempismo perfetto: uscito in concomitanza con il ritorno in grande stile della Norvegia ai Mondiali dopo ben 28 anni di assenza. Parliamo di ‘Oltre il risultato’, il volume che racconta la crescita ... ilrestodelcarlino.it

Perchè la Norvegia è la regina dello sport: i segreti di un modello vincentePoco più di cinque milioni di abitanti, montagne basse, inverni lunghi e rigidi: la Norvegia, storicamente patria dello sci di fondo, sta vivendo una sorprendente trasformazione sportiva. Dalla nazion ... avvenire.it