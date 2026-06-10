Varesotto | svelati i segreti delle palafitte e dei laghi antichi

Da ameve.eu 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le acque dei laghi di Monate e Comabbio celano resti di antiche strutture e abitazioni, tra cui palafitte del Sabbione. Le indagini hanno rivelato che le abitazioni erano costruite su pali infissi nel fondale, mentre i fondali dei laghi contengono tracce di insediamenti preistorici. I ricercatori stanno studiando i materiali e le tecniche di costruzione utilizzate in passato per comprendere meglio le modalità di vita delle comunità che abitavano queste zone.

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? Domande chiave? In Breve Giovedì 18 giugno alle ore 21 si terrà a Materia l’incontro sulle radici preistoriche del Varesotto. Paolo Baretti, Massimo Magnoni e Valter Ghiringhelli presenteranno giovedì 18 giugno alle ore 21 l’evento intitolato Antichi custodi di pietra e villaggi sull’acqua presso lo Spazio di Materia, situato in Via Confalonieri 5 a Sant’Alessandro, Castronno. La serata si inserisce nel percorso di preparazione per la nascita del nuovo Ecomuseo di Bodio Lomnago e promette di svelare i segreti delle comunità che abitarono queste terre tra il Neolitico e l’Età del Bronzo. Gli studiosi approfondiranno le scoperte archeologiche avvenute tra i laghi e le colline della provincia di Varese, portando i partecipanti in un viaggio attraverso i millenni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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