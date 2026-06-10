Varesotto | svelati i segreti delle palafitte e dei laghi antichi

Notizia in breve

Le acque dei laghi di Monate e Comabbio celano resti di antiche strutture e abitazioni, tra cui palafitte del Sabbione. Le indagini hanno rivelato che le abitazioni erano costruite su pali infissi nel fondale, mentre i fondali dei laghi contengono tracce di insediamenti preistorici. I ricercatori stanno studiando i materiali e le tecniche di costruzione utilizzate in passato per comprendere meglio le modalità di vita delle comunità che abitavano queste zone.