larissa iapichino ha battuto il record italiano nel salto in lungo

Durante l’importante meeting di atletica leggera di Eugene, in Oregon (Stati Uniti), l’atleta italiana Larissa Iapichino ha battuto il record italiano femminile nel salto in lungo, grazie a un salto da 7,12 metri. Il record precedente era di un centimetro in meno e durava da quasi 28 anni: il 22 agosto del 1998, agli Europei di Budapest, Fiona May aveva saltato 7,11 metri. Fiona May, di origini inglesi, è la madre di Larissa Iapichino (anche il padre, Gianni Iapichino, è stato un atleta) ed è stata per anni la miglior saltatrice italiana, vincitrice di due ori mondiali e di due argenti olimpici. Iapichino compirà tra poco 24 anni e ha già vinto, tra le altre cose, un oro europeo indoor (cioè al chiuso), un argento mondiale indoor e un argento europeo. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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