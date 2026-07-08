I Mondiali 2026 sfatano un tabù sui calci di rigore | tirare per primi non è più un vantaggio

Durante i Mondiali 2026, le statistiche sui calci di rigore mostrano che chi ha tirato per primo non ha più ottenuto un vantaggio. Fino ad ora, tutte le serie sono state vinte da chi ha eseguito il secondo tiro. Questo dato contraddice l'idea che il primo tiratore abbia un vantaggio psicologico. La statistica riguarda le fasi di rigore delle competizioni di questa edizione del torneo.

Le statistiche dei Mondiali 2026 ribaltano una convinzione storica: finora tutte le serie dal dischetto sono state vinte da chi ha tirato per secondo. Un dato che riapre il dibattito sul reale vantaggio psicologico nei calci di rigore. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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I Mondiali 2026 saranno un disastro

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