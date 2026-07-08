I mille volti di Mario Adinolfi | omofobo deputato di centrosinistra con simpatie per Trump pokerista divorziato zero voti a Ventotene

Da roma.corriere.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Non ce n’è per nessuno, manco per Kung Fu Panda 3. Mario Adinolfi infuria e si indigna, quell’orso ha due padri, così si fa il lavaggio del cervello gender ai bambini. Alfonso Signorini per lui è «un frocetto». Mai preservativi, perché non è vero che difendono dalle malattie veneree e dall’Hiv. Le donne transessuali sono «moderni ircocervi, uomini con finte tette di silicone che fanno solo tristezza». L’invito a «prendere i fucili», contro la legge sulle unioni civili. Impostazione filosofica. «In una società di troie e rottinculo l’unica ribellione possibile è essere bigotti». E Asia Argento, che ora parla di stupro, «ma era molto sorridente accanto a Harvey Weinstein, il presunto stupratore, quando era potente». 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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