Mario Adinolfi, noto giornalista e opinionista, è anche appassionato di gioco d’azzardo. È divorziato e si è risposato a Las Vegas. La sua carriera comprende ruoli come blogger e partecipazioni a reality televisivi, tra cui l’Isola. È stato anche attivo nel panorama politico, definendosi paladino della famiglia. La sua vita personale e professionale si intrecciano con diversi interessi e attività pubbliche.

Roma, 8 luglio 2026 – Ci sono mille vite in una vita, quella di Mario Adinolfi: giornalista, blogger, opinionista, concorrente di reality (l’Isola dei famosi), appassionato di poker, politico capace di passare dal centrosinistra (candidato, fra l’altro, alle primarie del Pd) alla destra fondando il “Popolo della famiglia” e più recentemente “Alternativa per l’Italia” (vicina a CasaPound ). L’arresto per truffa evasione. L’ultimo capitolo della sua vita parla dell’ arresto ai domiciliari con l'accusa di “truffa ed evasione fiscale”. Adinolfi sarebbe finito sotto inchiesta per il presunto sistema illegale della “Scommessa Collettiva” con la quale raccoglieva soldi promettendo poi guadagni attraverso le scommesse sportive. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Chi è Mario Adinolfi, giornalista, politico col pallino del gioco d’azzardo: paladino della famiglia, divorziato e risposato a Las Vegas

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