i migliori tagliapeli per naso e orecchie per te che desideri un look impeccabile in pochi minuti

Un uomo è stato denunciato dopo aver tentato di tagliarsi i peli del naso con un coltello. La scena è stata notata da passanti che hanno chiamato le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato l’uomo in ospedale. La polizia ha sequestrato il coltello e avviato le indagini. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta nell’incidente.

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