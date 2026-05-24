Nel contesto di un aumento delle tensioni tra Russia e Ucraina, si segnala che il governo russo ha mostrato un nuovo missile ipersonico chiamato “Oreshnik”. Si tratta di un missile balistico a medio raggio che, secondo le fonti di Kiev, potrebbe raggiungere obiettivi in Europa in pochi minuti. La presentazione di questa arma avviene in un momento di forte escalation delle operazioni militari nella regione.

Nel pieno di una nuova escalation del conflitto tra Russia e Ucraina, l’attenzione internazionale si concentra su un’arma che, secondo Kiev, rappresenterebbe un salto qualitativo nella capacità offensiva di Mosca: il missile balistico a medio raggio “Oreshnik”. A denunciarne l’utilizzo è stato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che ha riferito di un attacco notturno contro la città di Bila Tserkva, a sud di Kiev, nel corso di un’ondata di bombardamenti che avrebbe provocato vittime civili e gravi danni alle infrastrutture. La presunta introduzione operativa di questo sistema d’arma sta alimentando interrogativi e preoccupazioni tra gli analisti militari occidentali, non solo per le sue caratteristiche tecniche, ma anche per il contesto strategico in cui viene impiegato. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Putin sfodera l’Oreshnik: il missile ipersonico che può colpire l’Europa in pochi minuti

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Putin Conferma ORESHNIK: Il Missile Che la NATO Non Può Fermare

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