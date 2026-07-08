I festeggiamenti della Vespa non rallentano | ecco la mostra al museo

PONTEDERA Proseguono i festeggiamenti per gli 80 anni della Vespa. Dopo la tappa che si è svolta a Roma dal 25 al 28 giugno al Vespa Village al Foro Italico, la mostra “80 Years of an Icon – The Exhibition” approderà al Museo Piaggio di Pontedera, dove resterà aperta al pubblico da domani, 9 luglio, al 7 novembre. Il percorso espositivo rilegge otto decenni di storia del mondo, di evoluzioni del costume e della società. Un percorso segnato da immagini che raccontano non soltanto l’evoluzione di un veicolo divenuto icona globale dell’eleganza e della tecnologia italiane, ma la sua capacità di attraversare da protagonista tutti periodi della nostra storia recente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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