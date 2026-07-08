i fantasmi di cobolli regalano il trionfo a king arthur

Il tennista italiano ha perso contro Arthur Fery, inglese numero 114 del ranking mondiale, nel torneo sul campo di erba. La partita si è conclusa con una sconfitta inaspettata per il giocatore italiano, che ha ceduto il passo all’avversario in due set. La vittoria di Fery ha portato alla sua qualificazione, mentre il tennista italiano ha lasciato il campo deluso, senza riuscire a rispondere alle sfide del rivale.

Fili d'erba Il tennista italiano perde a sorpresa contro l'inglese Arthur Fery, numero 114 al mondo. Una sconfitta dolorosa e quasi inspiegabile Fili d'erba Il tennista italiano perde a sorpresa contro l'inglese Arthur Fery, numero 114 al mondo. Una sconfitta dolorosa e quasi inspiegabile Una lunga storia inedita in due puntate. Il primo storico numero in edicola dal 29 luglio. Dylan Dog assieme alle storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. Il fotogramma dello sguardo perso nel vuoto al termine del secondo set, ceduto malamente al tie-break, rende alla perfezione quella sensazione di impotenza e incredulità che Flavio Cobolli deve aver percepito oggi sul campo centrale di Wimbledon. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

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