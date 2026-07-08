I cimeli delle celeb dello sport vanno all' asta | dalla pallina da tennis di Serena Williams alla maglia dell' Inghilterra di David Beckham
All'asta organizzata da Julien's Auctions, Sports Legends: The Pitch To The Court, sono stati messi in vendita quasi 350 cimeli di atleti famosi. Tra gli oggetti più richiesti ci sono una pallina da tennis di Serena Williams e una maglia dell'Inghilterra indossata da David Beckham. L'asta raccoglie pezzi provenienti da alcune delle carriere più note nello sport contemporaneo.
L'occasione è l'evento organizzato da Julien's Auctions, Sports Legends: The Pitch To The Court, che raccoglie quasi 350 oggetti appartenuti ai più grandi atleti del nostro tempo. Ma questa volta a scendere in campo sono i loro fan, che dovranno contenderseli sfidandosi fino all'ultimo rilancio. Serena Williams e gli oggetti del desiderio Custodita all’interno di una teca MeiGray che ne certifica l'autenticità, la pallina da tennis Wilson è stata utilizzata da Serena Williams e dalla sorella Venus durante la partita di doppio del terzo turno degli US Open 2012, disputato il 3 settembre contro Maria Kirilenko e Nadia Petrova. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Serena Williams, David Beckham e Michael Jordan: i memorabilia da conquistare
Serena Williams, farmaci dimagranti e ritorno a Wimbledon: perché il caso divide il mondo dello sportCon l’avvicinarsi di Wimbledon, Serena Williams si prepara a tornare in campo dopo un'assenza prolungata.
Si parla di: Serena Williams, David Beckham e Michael Jordan: i memorabilia da conquistare; Serena Williams David Beckham e Michael Jordan | i memorabilia da conquistare.