Negli ultimi tempi, le vacanze in Italia si stanno spostando dai grandi centri storici verso i borghi più piccoli. I dati indicano che i soggiorni nei paesi di campagna sono più lunghi e la spesa media si avvicina al raddoppio rispetto alle città d'arte. In particolare, il Molise si distingue come regione con maggiore aumento di soggiorni e spesa turistica. Questa tendenza si accompagna a una diminuzione del numero di visitatori nelle principali città storiche.

Mentre le grandi città d'arte stanno alzando le difese contro il sovraffollamento turistico, una parte crescente delle vacanze italiane si sposta verso i borghi e cambia volto. Se da un lato Venezia, per esempio, ha confermato per il terzo anno consecutivo il contributo di accesso per i visitatori giornalieri, nei piccoli comuni e nelle aree interne non arrivano soltanto più ospiti ma viaggiatori che restano più giorni e spendono di più. Sono questi i dati che emergono dalle analisi di oltre 7300 prenotazioni di Ruralis. All rights reserved Stanislava Karagyozova I dati del report. Secondo i dati, la durata media di un soggiorno è salita a 3,44 giorni, contro i 2,35 dello stesso periodo dell'anno precedente, con una crescita del +46%. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - I borghi italiani battono le città d’arte: soggiorni più lunghi, spesa quasi raddoppiata, Molise in testa

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Varese: Viaggio nella Città Giardino tra Ville Liberty, Sacro Monte e Incantevoli Laghi

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