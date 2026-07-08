I soldati americani sono stati avvistati nelle basi militari di Taiwan, con presenza che sembra più stabile e continua rispetto al passato. Le forze statunitensi, precedentemente considerate in transito, ora si trovano in postazioni permanenti sull’isola. La presenza si concentra principalmente in zone strategiche, dove i militari sono stati visti in divisa e in attività operative. La presenza di truppe statunitensi si è intensificata negli ultimi mesi, senza indicazioni di rotazioni temporanee.

L’ombra degli Stati Uniti si allunga su Taiwan. Da un po’ di tempo è sempre più facile imbattersi in soldati americani nelle basi militari presenti sull’isola. La conferma è arrivata direttamente da fonti locali, secondo le quali le squadre delle United States Army Special Forces, cioè le forze Speciali dell’esercito statunitense (i Berretti Verdi), sono state assegnate ai battaglioni del Comando delle Operazioni Speciali dell’esercito taiwanese. Il loro obiettivo? Partecipare alle esercitazioni di addestramento delle unità di Taipei e alle operazioni di difesa congiunte, così da osservare sul campo le loro capacità di combattimento e il funzionamento degli equipaggiamenti forniti dagli Usa. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - I Berretti Verdi nelle basi di Taiwan: i soldati Usa non sono più di passaggio sull’isola

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