Un attore e conduttore televisivo ha riferito di aver visto Ufo di colore bianco-grigio insieme ad altre 200 persone. L'episodio sarebbe avvenuto durante un evento pubblico, secondo quanto dichiarato dall'uomo. Non sono stati forniti dettagli sulle caratteristiche specifiche degli oggetti o sulla località dell'incontro. La testimonianza si inserisce in un contesto di segnalazioni di avvistamenti di oggetti volanti non identificati. Non sono state confermate altre testimonianze o verifiche indipendenti riguardo a quanto riferito.

Un’esperienza indimenticabile. Il celebre attore e conduttore televisivo Marco Columbro racconta uno degli episodi più sorprendenti della sua vita, l’incontro con gli Ufo. Nel corso del podcast Supernova di Alessandro Cattelan nella puntata dal titolo “Una vita ai confini della realtà”, il 76enne nato a Viareggio ripercorre la sua esperienza. L’avvistamento negli Stati Uniti. Columbro si trovava negli Usa per partecipare ad una conferenza di una donna, di nome Anna, la quale sostiene di ricevere messaggi dai cosiddetti "Pleiadiani", ovvero gli abitanti che fanno parte della costellazione delle Pleiadi (ammasso stellare), sin da quando ha nove anni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “Ho visto Ufo biancastri, ero con altre 200 persone”: il racconto choc di Marco Columbro

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