Ho casi di diabete in famiglia | rischio di sviluppare il diabete gestazionale?

Salve dottore, sono alla prima gravidanza e fra poco dovrò fare il test per il diabete gestazionale. Ho una forte familiarità per diabete di tipo 2 (ci sono casi in famiglia) e sono preoccupata. La mia domanda è: visto che c’è familiarità, potrei sviluppare più facilmente il diabete gestazionale? E qualora mi venga, è la prova che in futuro potrebbe davvero venirmi il diabete vero e proprio? Grazie mille. L'articolo proviene da GravidanzaOnLine. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

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