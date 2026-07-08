Ho casi di diabete in famiglia | rischio di sviluppare il diabete gestazionale?
Una donna in gravidanza con familiarità per diabete di tipo 2 si sottoporrà presto al test per il diabete gestazionale. La preoccupazione riguarda il rischio di sviluppare questa condizione durante la gravidanza. Non sono stati forniti dettagli sulla sua età o altri fattori di rischio. Il test viene eseguito di routine per tutte le donne in gravidanza, soprattutto in presenza di familiarità con il diabete di tipo 2.
Salve dottore, sono alla prima gravidanza e fra poco dovrò fare il test per il diabete gestazionale. Ho una forte familiarità per diabete di tipo 2 (ci sono casi in famiglia) e sono preoccupata. La mia domanda è: visto che c’è familiarità, potrei sviluppare più facilmente il diabete gestazionale? E qualora mi venga, è la prova che in futuro potrebbe davvero venirmi il diabete vero e proprio? Grazie mille. L'articolo proviene da GravidanzaOnLine. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it
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