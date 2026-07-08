Ho casi di diabete in famiglia | rischio di sviluppare il diabete gestazionale?

Da gravidanzaonline.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una donna in gravidanza con familiarità per diabete di tipo 2 si sottoporrà presto al test per il diabete gestazionale. La preoccupazione riguarda il rischio di sviluppare questa condizione durante la gravidanza. Non sono stati forniti dettagli sulla sua età o altri fattori di rischio. Il test viene eseguito di routine per tutte le donne in gravidanza, soprattutto in presenza di familiarità con il diabete di tipo 2.

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Salve dottore, sono alla prima gravidanza e fra poco dovrò fare il test per il diabete gestazionale. Ho una forte familiarità per diabete di tipo 2 (ci sono casi in famiglia) e sono preoccupata. La mia domanda è: visto che c’è familiarità, potrei sviluppare più facilmente il diabete gestazionale? E qualora mi venga, è la prova che in futuro potrebbe davvero venirmi il diabete vero e proprio? Grazie mille. L'articolo proviene da GravidanzaOnLine. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

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