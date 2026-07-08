Ho 60 giorni per salvare il ristorante di mia nonna Ha fatto tanto per la nostra famiglia voglio fare qualcosa per lei Tornate a mangiare i nostri tacos | la sfida social di una studentessa universitaria
Una studentessa universitaria del Maryland ha avviato una campagna sui social media per raccogliere supporto e risorse al fine di salvare il ristorante della nonna, che gestisce da tempo. Ha stabilito un arco di 60 giorni per raggiungere l’obiettivo, coinvolgendo la comunità e invitando a tornare a mangiare i loro tacos. La sfida è diventata virale, attirando l’attenzione di utenti online.
60 giorni di tempo per salvare il ristorante della nonna. È la missione di una studentessa universitaria del Maryland ed è diventata anche in una sfida social virale. La ragazza ha pubblicato su Instagram un Reel in cui racconta la storia di La Posada, il ristorante di cucina salvadoregna e messicana aperto dalla nonna oltre vent’anni fa a Silver Spring. “Ho 60 giorni per salvare il ristorante di mia nonna prima di tornare all’università”, dice all’inizio del video. Poi presenta la donna che vuole aiutare: “ È una madre single di tre figli e nonna di cinque nipoti. Negli ultimi vent’anni ha praticamente mandato avanti questo ristorante da sola”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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