Gerry Scotti ha prevalso nella gara di ascolti, mantenendo il suo spazio sulla rete. La trasmissione estiva di Canale 5, “La Ruota della Fortuna”, continuerà in programmazione, mentre “Let’s Make a Deal” è stato rinviato alle festività natalizie. La rete ha anche confermato la presenza di Enrico Papi, che era stato annunciato per un nuovo show, e ha deciso di non sostituirlo con altri volti. La programmazione estiva rimarrà invariata, con la priorità alla storica trasmissione di Scotti.

La tensione è stata tangibile ma alla fine ha vinto Gerry Scotti. Anzi, ha vinto Mediaset. L’access estivo di Canale 5 continuerà ad essere presidiato dalla Ruota della Fortuna, a scapito del neonato Let’s Make a Deal, ma al Biscione sono riusciti anche a trattenere Enrico Papi, già proiettato sui lidi di Warner Bros. Discovery. Il broadcaster di Cologno pare, infatti, abbia garantito al presentatore di Sarabanda la messa in onda di Let’s Make a Deal nell’access dell’ammiraglia durante il periodo natalizio. Proprio questa collocazione era una delle tre alternative che vi avevamo prospettato qualora avesse vinto il ‘comitato del no’ nel braccio di ferro Ruota-Deal. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Ha vinto Scotti! Let’s Make a Deal rinviato alle strenne di Natale

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Was Scottie Pippen a BETTER Defender Than Michael Jordan

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