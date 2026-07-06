La registrazione della puntata pilota di “Let’s Make a Deal” è prevista per il 15 luglio, mentre il debutto in tv è programmato per il 3 agosto su Canale 5, sostituendo “La Ruota”. Tuttavia, si sono aperti scontri tra le parti coinvolte per le altre 35 puntate, generando tensioni sulla gestione della produzione.

La data del debutto di Let’s Make a Deal è fissata per il 3 agosto su Canale 5 al posto della Ruota. Ma la situazione è diventata incandescente. Se, infatti, resta confermata la registrazione della puntata pilota il 15 luglio, per le restanti 35 pare sia iniziato un braccio di ferro. Da una parte Mediaset, intenzionata a non scontentare Gerry Scotti e la corrente “ Ruota no-stop “, dall’altra Banijay che vuol vedere confermata la messa in onda del suo nuovo show nel periodo estivo. Il pacchetto Papi. La rottura è arrivata ad un punto tale che non solo Enrico Papi pare non abbia intenzione di firmare il rinnovo del contratto col Biscione (avrebbe dovuto farlo proprio il 15 in concomitanza con l’inizio delle registrazioni) ma un’avvelenatissima Banijay avrebbe proposto a Warner Bros. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Let’s Make a Deal, la situazione diventa incandescente

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