Gwm porta in Italia un’idea diversa di mobilità

Da linkiesta.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Gwm introduce in Italia un nuovo approccio alla mobilità, in un contesto di grandi cambiamenti nel mercato automobilistico europeo. La transizione verso veicoli con nuove alimentazioni, l’importanza crescente del software e dell’esperienza digitale stanno modificando profondamente il settore. In questo scenario, anche l’ingresso di nuovi costruttori globali contribuisce a ridisegnare il panorama automobilistico, che fino a pochi anni fa appariva stabile e immutabile.

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Il mercato automobilistico europeo sta vivendo una delle trasformazioni più profonde della sua storia. La transizione verso nuove forme di alimentazione, la crescente centralità del software e dell’esperienza digitale, insieme all’arrivo di nuovi costruttori globali, stanno ridisegnando un settore che per decenni è sembrato monolitico e immutabile. In questo scenario Great Wall Motor, uno dei principali gruppi automobilistici cinesi, sceglie l’Italia per inaugurare una nuova fase della propria presenza in Europa con ORA 5, il Suv compatto che segna il debutto ufficiale del marchio nel nostro Paese. Non si tratta semplicemente del lancio di un nuovo modello. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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