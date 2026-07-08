La community di videogioco è preoccupata per un dettaglio tecnico legato a GTA 6, che potrebbe influire sull’atmosfera del gioco. Il titolo è previsto per il 19 novembre 2026 su PlayStation 5 e Xbox Series X|S, con i preordini aperti a livello mondiale. La discussione si concentra su come alcune scelte tecniche possano alterare l’esperienza di gioco, anche se non sono stati forniti dettagli specifici su quale aspetto sia coinvolto.

Il conto alla rovescia per il lancio di Grand Theft Auto VI, fissato per il 19 novembre 2026 su PlayStation 5 e Xbox Series XS, è ormai entrato nella sua fase caldissima dopo l’apertura dei preordini globali. Eppure, mentre cresce l’attesa per mettere le mani sulla monumentale mappa dello Stato di Leonida, tra i fan è esploso un acceso dibattito tecnico incentrato su una feature storica delle produzioni Rockstar Games: il ciclo giorno-notte. La community è letteralmente spaccata in due tra chi esige un realismo senza compromessi e chi, invece, teme che un’eccessiva simulazione possa finire per rovinare il divertimento puro. Il problema del tempo: i 48 minuti bastano ancora?. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - GTA 6: la community trema per un dettaglio tecnico. “Così si rischia di rovinare l’atmosfera”

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