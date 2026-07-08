La presentazione delle maglie ha segnato l'inizio della nuova stagione, con molti tifosi che si sono radunati alla sede del club. Sono state svelate le divise firmate Joma, che saranno indossate nelle prossime partite. La cerimonia ha coinciso con il decimo anniversario del Museo biancorosso, attirando un gran numero di appassionati. Si intensificano i movimenti attorno al club, con l'apertura ufficiale delle attività stagionali.

La presentazione delle maglie apre, da sempre, la nuova stagione. Pian di Massiano torna a vivere, in tanti raggiungono la sede del Grifo per assistere al decimo anniversario del Museo biancorosso e per vedere le nuove divise, stavolta firmate Joma, che accompagneranno i grifoni nella nuova avventura. La giornata biancorossa si è aperta con i rumors che ormai svegliano i tifosi in queste calde giornate di luglio. Tra i sostenitori e i curiosi che affollano il museo circola con una certa insistenza la voce che il Perugia è stato venduto. Le cose, però, ancora non starebbero così. C’è grande movimento intorno al club di Faroni, pronto a lasciare la poltrona e soprattutto le quote. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Grifo, svelate le divise: la stagione è iniziata. Si intensificano i movimenti intorno al club

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