Grattacielo l’addio amaro Donazzi | Diffamato? Io contro le zone d’ombra
L’amministratore del Grattacielo è stato criticato e isolato da una parte dei condomini, che lo hanno anche accusato di aver diffamato. Donazzi ha dichiarato di essere stato vittima di attacchi e di voler fare luce su alcune zone d’ombra. La situazione ha generato tensioni tra le parti coinvolte, con alcune persone che hanno espresso sfiducia nei confronti della gestione condominiale. Al momento, non ci sono ulteriori dettagli sulle accuse o sui motivi di questa divisione.
Radogna Un po’ come il mito di Cassandra, che vedeva il disastroso futuro suo e dei suoi cari senza mai essere creduta, l’amministratore del Grattacielo Francesco Donazzi è stato isolato da una minoranza dei condomini e addirittura denigrato. Non solo. Contro di lui pendono due esposti, uno in procura e uno all’ordine dei commercialisti. E così anche Donazzi, che finora aveva tentato di mantenere la barra dritta, è stato costretto, l’altro pomeriggio, a rassegnare le dimissioni. "In questo contesto – spiega l’amministratore – non potevo più svolgere i miei compiti ed esprimere la mia professionalità". E adesso? "Convocherò un’assemblea entro la fine del mese per incaricare un nuovo amministratore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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