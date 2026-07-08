Grattacielo l’addio amaro Donazzi | Diffamato? Io contro le zone d’ombra

Notizia in breve

L’amministratore del Grattacielo è stato criticato e isolato da una parte dei condomini, che lo hanno anche accusato di aver diffamato. Donazzi ha dichiarato di essere stato vittima di attacchi e di voler fare luce su alcune zone d’ombra. La situazione ha generato tensioni tra le parti coinvolte, con alcune persone che hanno espresso sfiducia nei confronti della gestione condominiale. Al momento, non ci sono ulteriori dettagli sulle accuse o sui motivi di questa divisione.