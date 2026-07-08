grande fratello vip torna a settembre

A settembre, il reality Grande Fratello Vip tornerà in onda sulla rete principale del gruppo televisivo. La programmazione dei palinsesti 2026-2027 di Canale 5 include il ritorno del programma, che aveva concluso la stagione precedente qualche mese fa. La data di inizio e i dettagli sulla conduzione non sono ancora stati comunicati ufficialmente. La trasmissione sarà nuovamente parte della griglia autunnale della rete.

C’è aria di novità nei palinsesti 20262027 di Canale 5. A settembre, l’ammiraglia del gruppo di Pier Silvio Berlusconi darà il via alla nuova stagione TV con. la nona edizione del Grande Fratello Vip! Il programma si ripresenterà con la stessa squadra dell’edizione conclusasi a maggio con la vittoria di Alessandra Mussolini. Dunque, Ilary Blasi alla conduzione (sarà la sua quinta edizione) con Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli nel ruolo di opinioniste. ‘Vipponi’ già scelti e speranza di vedere crescere gli ascolti. L’ultima edizione si è assestata al di sotto dei 2 milioni di spettatori e appena il 16.9% di share con puntate terminate a ridosso dell’una e mezzo del mattino, che significa aver strappato in prima serata a stento il 15%. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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Il Grande Fratello Vip torna prima del previsto anticipazioni e novità

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