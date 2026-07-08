La Scuola dello Sport di Sport e Salute ha celebrato la Graduation Ceremony della dodicesima edizione del Corso di Alta Specializzazione in Management dello Sport. La cerimonia ha avuto luogo a Roma e ha segnato il completamento del percorso formativo di numerosi partecipanti. La manifestazione ha rappresentato un momento di riconoscimento ufficiale per tutti gli studenti che hanno conseguito il diploma di specializzazione. La scuola ha condiviso l’evento attraverso i propri canali ufficiali.

Graduation Ceremony della XII edizione del Corso di Alta Specializzazione in Management dello Sport. ROMA (ITALPRESS) – La Scuola dello Sport di Sport e Salute ha recentemente celebrato la Graduation Ceremony della XII edizione del Corso di Alta Specializzazione in Management dello Sport. Questo importante evento ha segnato la fine del percorso formativo per 25 corsisti, i quali sono stati preparati a diventare la nuova classe dirigente del mondo sportivo italiano. La cerimonia ha rappresentato un momento cruciale di sintesi tra formazione, istituzioni e visioni future, ponendo l’accento sul ruolo sempre più strategico dello sport come motore di sviluppo, salute, inclusione e crescita dei territori. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Graduation Ceremony della XII edizione del Corso di Management dello Sport: un successo celebrato!

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