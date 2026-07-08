Glossier ha trasformato una strada di New York in un grande lip balm, creando un'installazione temporanea dedicata ai suoi prodotti. L'evento ha coinvolto un'area urbana, con il marchio che ha utilizzato il proprio packaging come elemento principale. La campagna ha attirato numerosi passanti e fan del brand, che hanno potuto interagire con l'installazione e scattare foto. L'iniziativa si inserisce nelle strategie di marketing di Glossier, che punta a coinvolgere il pubblico attraverso esperienze visive e partecipative.

C’è chi torna da New York con la classica felpa I NY. E poi c’è Glossier, che ha deciso di fare decisamente di più. Il brand beauty più amato da Gen Z e Millennials ha appena preso uno dei simboli più iconici del mondo e l’ha trasformato nel nuovo oggetto del desiderio dell’estate: un Balm Dotcom in edizione limitata al gusto mela, con l’iconico logo I NY stampato sul tubetto. La Big Apple. da mettere sulle labbra by Glossier. No, non è una metafora. Il nuovo I NY Balm Dotcom profuma di mela succosa, un omaggio alla città che tutti conoscono come The Big Apple. La formula resta quella che ha reso celebre il balsamo di Glossier: finish trasparente, labbra morbide e quell’effetto glossy super naturale che continua a dominare il beauty aesthetic del momento. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Glossier ha appena trasformato New York in un lip balm (e sì, lo vogliamo anche solo per il packaging)

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