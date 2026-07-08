Global summit Ai in Vaticano Papa Leone | no a uso improprio algoritmi

Notizia in breve

Al Global Summit sull’intelligenza artificiale in Vaticano, il Papa ha espresso preoccupazione riguardo all’uso improprio degli algoritmi. Durante il suo intervento, ha sottolineato che le tecnologie devono essere utilizzate con responsabilità e attenzione, evitando abusi o applicazioni dannose. Il messaggio si è focalizzato sulla necessità di un impiego etico dell’intelligenza artificiale, invitando a riflettere sui rischi legati a un utilizzo senza controlli adeguati.