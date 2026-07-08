Gli Usa restano Trump passa | il messaggio dei leader europei ad Ankara che il presidente americano stenta a capire

Da secoloditalia.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante il vertice Nato, i leader europei hanno adottato una posizione più decisa rispetto agli Stati Uniti, lasciando intendere che Trump fatica a seguire il ritmo delle decisioni collettive. La conclusione politica è stata già raggiunta prima delle dichiarazioni ufficiali, con un orientamento che si discosta dalla linea americana. I rappresentanti europei hanno mostrato un approccio più forte e unitario, sottolineando una differenza di visione rispetto alla strategia statunitense.

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Il vertice Nato ha già una conclusione politica, prima ancora delle dichiarazioni finali: i leader europei sono ormai andati oltre Trump. L’impressione ricavata dalla prima giornata di Ankara e dal suo seguito, con la riedizione degli attacchi ai Paesi che lo hanno «molto deluso» è quella di qualcuno che cerca di mettersi disperatamente al centro della scena, mentre chi gli sta di fronte si muove verso l’orizzonte. I leader europei già oltre Trump. «Il nostro Paese intrattiene eccellenti relazioni sociali, culturali ed economiche con gli Stati Uniti, e non è nostra intenzione che ciò cambi», ha dichiarato l’ufficio del primo ministro spagnolo Pedro Sanchez, dopo che Trump ha detto di aver ordinato al Segretario del Tesoro Scott Bessent di interrompere i rapporti commerciali con il Paese. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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