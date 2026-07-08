Gli attrezzi da palestra, come pesi e macchinari pesanti, possono danneggiare il pavimento di casa. La caduta di pesi e le vibrazioni causano graffi, ammaccature e screpolature, compromettendo l’integrità del rivestimento. Per proteggere il pavimento, si consiglia di utilizzare tappetini antiscivolo e di posizionare gli attrezzi su superfici resistenti. Questi accorgimenti aiutano a ridurre l’usura e i danni permanenti.

L’entusiasmo di allestire una palestra in casa spesso fa trascurare un dettaglio fondamentale: l’integrità del pavimento sottostante. Pesi che cadono, pressione costante di macchinari pesanti e vibrazioni continue possono causare danni permanenti. Un piccolo investimento iniziale nella protezione della superficie si rivela quasi sempre più economico di una costosa riparazione, garantendo la longevità sia della casa che dell’angolo fitness. Quali attrezzi rappresentano il rischio maggiore?. Non tutti gli equipaggiamenti hanno lo stesso impatto. I rischi principali derivano da tre tipi di sollecitazioni. Il danno da impatto è causato dalla caduta accidentale di manubri, bilancieri o kettlebell, che possono ammaccare il legno o scheggiare le piastrelle. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Gli attrezzi da palestra rovinano il pavimento – come proteggerlo?

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