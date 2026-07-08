Giuseppe Viggiani scomparso sparito dopo un viaggio a Correggio | il giallo dell’avvistamento a Modena

Da ilrestodelcarlino.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo di 34 anni, residente a Pisticci ma domiciliato a Castelnovo Monti, è scomparso dopo un viaggio a Correggio. L’ultima volta è stato visto nella serata del 6 luglio a Modena, dove alcuni testimoni lo hanno riconosciuto. La sua auto è stata trovata parcheggiata in una zona periferica della città. Le ricerche continuano senza esito finora.

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Castelnovo Monti (Reggio Emilia), 8 luglio 2026 – Un uomo di 34 anni, Giuseppe Viggiani, residente a Pisticci ma domiciliato a Castelnovo Monti, nel Reggiano, risulta essere sparito nel nulla dalla serata del 6 luglio. Sparito nel nulla dopo il viaggio a Correggio per incontrare amici. Il telefonino risulta spento e i familiari non hanno nessuna notizia. Quella sera il giovane si sarebbe recato a Correggio, forse per incontrare amici, per poi sparire senza lasciare alcuna indicazione sui suoi spostamenti. I genitori sono in ansia e comprensibilmente preoccupati, tanto da aver già segnalato la possibile scomparsa ai carabinieri, oltre ad aver lanciato un appello a chi possa averlo incontrato, per segnalare la sua posizione e rendere possibile il suo rientro a casa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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