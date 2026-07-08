Giovani talenti e star della danza Sabato il Galà Ida all’Alighieri
Sabato sera alle 21, il teatro Alighieri di Ravenna ospiterà il Galà Ida, organizzato con il patrocinio del Comune e del Ravenna Festival. La serata vedrà esibirsi ballerini affermati e giovani talenti provenienti da tutta Italia. L’evento si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti e promette di offrire uno spettacolo di danza di alto livello.
Grandi ballerini per una serata da ricordare. Infatti con il Patrocinio del Comune di Ravenna e del Ravenna Festival, sabato prossimo il teatro Alighieri di Ravenna ospiterà alle 21 il Galà Ida, una serata che vedrà protagonisti artisti affermati e giovani talenti provenienti da tutta Italia a cura di I.D.A ( International Dance Association), realtà che da oltre vent’anni rappresenta un punto di riferimento nazionale nel settore danza.Si tratta dello spettacolo conclusivo del tradizionale stage estivo Campus che ospita oltre 300 allievi e una cinquantina di scuole di danza da tutta Italia, isole comprese, che per una settimana ’invadono’ Palazzo Spreti, la storica sede di Ida, nel centro di Ravenna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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