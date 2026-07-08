Giovani talenti e star della danza Sabato il Galà Ida all’Alighieri

Notizia in breve

Sabato sera alle 21, il teatro Alighieri di Ravenna ospiterà il Galà Ida, organizzato con il patrocinio del Comune e del Ravenna Festival. La serata vedrà esibirsi ballerini affermati e giovani talenti provenienti da tutta Italia. L’evento si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti e promette di offrire uno spettacolo di danza di alto livello.