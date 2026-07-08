In Italia, il 13,3% dei giovani tra i 15 e i 29 anni non studia né lavora, secondo dati Istat raccolti da Openpolis. La percentuale colloca il paese al quarto posto in Europa per tasso di inattività tra i giovani. Il fenomeno dei Neet rappresenta una delle sfide principali per il mercato del lavoro e il sistema educativo nazionale.

In Italia il numero di giovani Neet continua a preoccupare. Secondo una rilevazione di Openpolis basata sui dati Istat, il 13,3% dei ragazzi tra i 15 e i 29 anni non studia e non lavora. È un valore che colloca il Paese al quarto posto in Europa, dietro solo a Romania (19,2%), Bulgaria (13,8%) e Grecia (13,6%).L'anomalia urbana dei giovani NeetNel resto d'Europa l'inattività giovanile pesa soprattutto nelle zone rurali. In Italia accade il contrario. Il disagio si concentra nelle grandi città, dove i giovani Neet arrivano al 14,2%. A tutto questo si lega la povertà educativa. Chi lascia la scuola presto raramente recupera il terreno perduto: solo il 47,2% di chi abbandona i banchi trova poi un impiego. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

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© Scuolalink.it - Giovani Neet in Italia: il Paese è quarto in Europa con il 13,3% di inattivi

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